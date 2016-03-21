Характеристики нового iPhone SE

Сегодня состоится очередная долгожданная презентация новой продукции Apple. Не смотря на большое количество анонсов, самым ожидаемым является новый iPhone, получивший маркировку SE.

В сеть уже успели просочиться некоторые характеристики новой модели. Так, iPhone SE станет данью тем, кто ностальгирует по «старому» Apple – смартфон будет оснащен экраном в 4 дюйма и выполнен в том же стиле, что и iPhone 5S. При этом ожидается, что iPhone SE будет обладать большей производительностью и высокими техническими характеристиками в целом – новейшие процессоры А9 и М9, повышенный размер матрицы камеры и более качественные динамики. Выход iPhone SE станет завершением эпохи iPhone 5S – его окончательно снимут с производства.

Помимо прочего iPhone SE может стать более бюджетным вариантом для тех, кто не может позволить себе приобрести модель шестого поколения – при равных технических параметрах новая модель оценивается приблизительно в 400 долларов, в то время как рыночная стоимость iPhone 6 и 6S – 650 долларов. Выполняться новый смартфон будет в корпусах четырех цветов – серого, розового, серебряного и золотого.

Помимо нового iPhone, поклонникам продукции фирмы продемонстрируют также новую коллекцию аксессуаров для Apple Watch – в частности, ожидается новая модель черного ремешка, выполненная в стиле «миланской петли», трехцветный ремешок «ВМФ Великобритании» и коллекцию от Hermes.

Из новых гаджетов будут презентована новая модель iPad Pro – выполненный в дизайне, схожем с Air iPad 2 и снабженный портом Smart Connector для работы с Apple Pencil и беспроводной клавиатурой.