ВКонтакте представляет новый дизайн

ВКонтакте представляет новый дизайн

Социальная сеть ВКонтакте появилась в октябре 2006 года. С тех пор мы стремимся быть самым удобным, быстрым и эстетичным способом общения в сети. Не прошло и 10 лет, как мы представляем новый дизайн.



Работа над новым дизайном велась на протяжении последних полутора лет. Мы тщательно изучали, продумывали и создавали заново каждый элемент. Сегодня мы делаем следующий шаг и переходим на новый уровень развития сайта, чтобы сделать его более современным.



Главный принцип нового дизайна ВКонтакте — на всех устройствах он выглядит похоже и узнаваемо. Пользователю веб-сайта легко найти нужный раздел в мобильном приложении, и наоборот.



Визуально сайт стал выглядеть намного аккуратнее. Этому поспособствовало разделение информации на странице на блоки, а также слегка затемнённый фон, который служит “подкладкой”. Разобраться в возможностях сайта не составит труда даже новым пользователям, а опытные с лёгкостью сориентируются в обновлённом интерфейсе. Некоторые элементы управления были перенесены в другие места для более удобного и быстрого доступа к ним.