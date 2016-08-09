ASUS представила 31,5-дюймовый IPS-монитор

Компания ASUS представила 31,5-дюймовый IPS-монитор VA322NR-W



Данный монитор характеризуется наличием антибликового покрытия и высокой контрастностью (статическая — 1200 к 1, динамическая — 100 млн к 1).



Другие параметры ЖК-панели ничем не примечательны: охват цветового пространства NTSC ограничен 72%, количество отображаемых оттенков — 16,7 млн (8-битный цвет), уровень яркости — 250 кд/м², время отклика — 5 мс