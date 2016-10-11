LG запатентовала планшет с прозрачным складным дисплеем

Специалисты компании LG уже достаточно долго занимаются разработкой гибких дисплеев. Первые экраны подобного типа в компании были представлены еще в 2014 году. В 2015 году разработчики представили прототипы смартфонов с гибкими экранами. Теперь же, как стало известно, LG подала заявку в патентное бюро на новое устройство, обладающее не только гибким складным дисплеем, но и прозрачным.

Новинка, судя по изображению, напоминает книгу, которую можно складывать пополам. В описании к патентной заявке указано, что одна из сторон дисплея будет прозрачной, благодаря чему владельцы устройства смогут использовать обе части дисплея для вывода информации даже в сложенном состоянии.

Некоторые эксперты полагают, что новинка может быть анонсирована уже в следующем году.