Asus представил ультралегкий 14-дюймовый ноутбук B9440

Компания Asus в рамках выставки CES 2017 представила общественности ультралёгкий 14-дюймовый ноутбук B9440, который получил приставку Pro.



Данное устройство не имеет аналогов по весу среди своих внебюджетных конкурентов. Выставка CES 2017 поражает обилием различной цифровой техники. Среди прочих отличился ноутбук AsusPro B9440, который может похвастаться довольно внушительным дисплеем 14 дюймов и при этом весом не более 1 кг. Подобное сочетание указывает на возможность без труда работать за ноутбуком даже во время поездок или длительных командировок. Отличительной чертой компьютера можно назвать и довольно странную конструкцию.





При открытии его клавиатура приподнимается под углом 10 градусов, что значительно упрощает печать и позволяет комфортно работать. Не стоит бояться и за безопасность, так как корпус выполнен из прочного магниевого сплава и способен выдержать падение с небольшой высоты. Что же касается пролитой жидкости, то и в этом случае клавиатура надёжно защищена и подобная оплошность не навредит бизнес-ноутбуку AsusPro B9440. Технические характеристики вполне соответствуют заявленному уровню.



Процессор Intel Core i5 или i7 поколения Kaby Lake отвечает за быстродействие и поможет справится с любой нагрузкой. В качестве ОЗУ имеется 16 Гб, а SSD-диск насчитывает 512 Гб свободного пространства. Рекомендуемая цена AsusPro B9440 довольно высока и составляет $1 000. В свою очередь пользователь получает уникальный и лёгкий ноутбук с тонким корпусом и производительной «начинкой».





Автор: Александр Сарутоби