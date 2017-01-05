Компания Kingston представит новую флешку на 2 терабайта!

Компания Kingston, занимающаяся выпуском компьютерных аксессуаров, начинает выпуск нового электронного носителя информации. Это будет флешка Kingston DataTraveler Ultimate GT.





Новое устройство для накопления информации будет иметь память 2 терабайта. Хотя скорость обработки данных ещё и требует доработок, но наличие USB3.1 говорит уже само за себя. На изделие Kingston DataTraveler Ultimate GT распространяется гарантия от компании на 5 лет беспрерывной работы. Как рассказывают сотрудники компании Kingston такая флешка сможет удовлетворить многих студентов и научных сотрудников, которые постоянно требуют в своей работе использования накопителей любой информации.



О стоимости продукта говорить пока рано, так как изделия будет в продаже только с февраля 2017 года. Как говорят маркетологи, производители Kingston немного замедлились с выпуском такой модели, так как уже в отдельных торговых точках появились аналогичные образцы такого аксессуара, хотя и изготовили его совершенно непонятные промоутеры. Виктория Химич