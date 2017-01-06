Ноутбук с тремя экранами

Компания Razer показали на выставке CES 2017 показали лептоп Project Valerie. У новинки три экрана, которые поддерживают G-Sync.

Согласно показанному проекту, новый лептоп получит 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1080. Каждый из трёх дисплеев 17.3 дюйма, а разрешение поддерживает 4К. В нём устроены специальные технологии, которые выдвигают дополнительные экраны.

Разработчики обещают, что дополнительные дисплеи не будут доставлять дискомфорт в обслуживании. Project Valerie будет не только игровой машиной, но и очень хорошо сможет обрабатывать фотографии, а также работать с видео, так как все три дисплея работают синхронно.

Толщина лептопа будет составлять 4 см, а весит всего 7 кг. Сколько будет стоять новинка на рынке и когда поступит в продажу неизвестно, но эксперты ожидают ноутбук на рынке уже в этом году.

Источник: http://svopi.ru/computers/148423