Эппл откроет магазин в Южной Корее

Apple Store может быть открыт в районе Сеула, где расположена штаб-квартира главного конкурента американской компании Samsung Electronics.

Американская компания Apple Inc сообщила, что планирует открыть первый магазин своих товаров в Южной Корее. Когда именно и где будет расположен магазин, представители Apple не расскрывают.



Ранее СМИ сообщали, что Apple Store может быть открыт в районе Каннамгу на юго-востоке Сеула. Там же расположена штаб-квартира главного конкурента американской компании Samsung Electronics.



Стоит отметить, что доминирующее положение на рынке Южной Кореи в области компьютерных технологий и телекоммуникаций занимает компания Samsung Electronics. На долю Samsung и LG Electronics приходится до 80 процентов продающихся в стране смартфонов.