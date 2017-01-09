Samsung сделал совместимыми свои «умные» часы с iPhone

Компания Samsung впервые за свою историю сделала часть устройств совместимыми со смартфонами Apple. Владельцы iPhone смогут полноценно использовать две модели «умных» часов и фитнес-браслет Samsung.







Как говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung, с понедельника, 9 января, несколько моделей «умных» часов и фитнес-браслетов производителя смогут синхронизироваться с тремя поколениями iPhone. Samsung — основной конкурент производителя iPhone Apple на рынке смартфонов. При этом устройства компаний работают на разных операционных системах: Samsung — на базе Android, Apple — на iOS. До сих пор ни один продукт южнокорейского производителя не был совместим с устройствами iOS, уточнил РБК представитель Samsung.



Теперь смарт-часы Samsung Gear S3 и Gear S2, а также фитнес-браслет Gear Fit2 будут совместимы со всеми версиями iPhone, начиная с пятой модели. Чтобы подключить к iPhone указанные устройства, необходимо будет установить специальное мобильное приложение (доступно в магазине App Store).



«Мы стараемся постоянно совершенствовать нашу продукцию, и один из способов добиться этого заключается в том, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям наших пользователей, в том числе предлагать доступ пользователям iOS к нашим передовым решениям для носимых устройств», — приводятся в сообщении Samsung слова исполнительного вице-президента по глобальному маркетингу подразделения Mobile Communications компании Ёнгхи Ли.



Представитель Samsung не стал уточнять, намерена ли компания обеспечить совместимость с iOS и других своих устройств, отметив лишь, что они «будут рады сообщить о новых сервисах и функциях по мере их готовности».





