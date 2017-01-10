Японцы теряют работу из-за роботов

Количество рабочих мест в Японии к 2030 году уменьшится на 7,4 млн, так как людей на производстве будут заменять роботами, рассказали в Mitsubishi.

 



Роботы с высоким уровнем развития искусственного интеллекта заменят человека в производственном секторе, что повлечет за собой сокращение большого числа рабочих мест. Эксперты озабочены тем, как гарантировать достойный уровень жизни тем людям, которые потеряют свою работу.

Впрочем, развитие высоких технологий и их внедрение в экономику страны приведет к постепенному росту ВВП Японии на 10 процентов к 2030 году.

Сегодня население Японии составляет 127 млн человек, из которых 67 млн являются трудоспособными.

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Просмотров: 15 | Комментарии: 0 | Дата: 10.01.2017

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