Японцы теряют работу из-за роботов

Количество рабочих мест в Японии к 2030 году уменьшится на 7,4 млн, так как людей на производстве будут заменять роботами, рассказали в Mitsubishi.





Роботы с высоким уровнем развития искусственного интеллекта заменят человека в производственном секторе, что повлечет за собой сокращение большого числа рабочих мест. Эксперты озабочены тем, как гарантировать достойный уровень жизни тем людям, которые потеряют свою работу.



Впрочем, развитие высоких технологий и их внедрение в экономику страны приведет к постепенному росту ВВП Японии на 10 процентов к 2030 году.



Сегодня население Японии составляет 127 млн человек, из которых 67 млн являются трудоспособными.