Норвегия полностью отказалась от FM-волн

С 11 января 2017 года в стране постепенно отключат все радиостанции в традиционном диапазоне. Ведь Осло переходит первым на полный цифровой формат. К намерению использовать только DAB в Норвегии шли уже несколько лет.

Идея перейти в «цифру» была впервые озвучена во время заседания норвежского правительства в 2011 году. В 2015 страна объявила о желании стать первым в мире государством, полностью перешедшим на цифровое радиовещание DAB (Digital Audio Broadcasting).



Известно, что формат DAB экономичнее и обеспечивает более качественное звучание. Сейчас всего пять национальных радиостанций Норвегии работают в FM-диапазоне.