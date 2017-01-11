"Ростелеком" разработает свою систему электронной почты

Компания "Спутник" – управляющая одноимённым порталом дочерняя организация "Ростелекома" – создаст собственную почтовую службу. Стоимость проекта оценивается в 60 млн рублей.



"Почтовый сервис в разработке, ещё не в финальной стадии. В ближайшее время акционеры примут решение о сроке завершения работ. Почтой смогут пользоваться все желающие. Планируется, что адреса будут в домене sputnik.ru, но это может быть скорректировано. У нас нет цели выпустить "убийцу" почты Mail.Ru или Google", - цитируют "Известия" главу "Спутника" Максима Хромова. Предполагается, что у новой почты будет веб-версия, в том числе и для мобильных устройств, а со временем появится и приложение для смартфонов.



"Если создавать веб-почту с нуля, то о качественном продукте за 60 млн рублей не может быть и речи", — полагает вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова. По её словам, сегодня для службы электронной почты важны не только базовые функции, но и отказоустойчивость, безопасность, хорошая антиспам-система, наличие мобильных приложений и дополнительные сервисы.



Артамонова также допустила, что в "Спутнике" разработают почту не с нуля, а на базе одного из уже существующих "коробочных" решений, но здесь могут возникнуть проблемы с функциональностью и масштабированием на большую аудиторию. "Аудитория — ключевой фактор для почты. Рынок поделен между такими сервисами, как Mail.Ru, Gmail и "Яндекс". Чтобы получить аудиторию, нужно предложить что-то абсолютно выдающееся", - подчеркнула она.



Как отмечают "Известия" со ссылкой на данные сервиса LiveInternet, на долю sputnik.ru приходится менее 1% поисковых запросов Рунета. Посещаемость портала глава "Спутника" Максим Хромов комментировать не стал.