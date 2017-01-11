Intel выпустила компьютер размером с кредитную карту

Компания Intel представила мини-компьютер, который по размеру не отличается от кредитной карты. По словам представителей бренда, он может появиться на рынке уже к середине текущего года.

 

 


Аппарат имеет название Intel Compute Card и может посоревноваться с лучшими компьютерами от бренда по техническим характеристикам. Кроме того, он оснащен переходником для связки портов, которая также обеспечит соединение с внешними устройствами. По словам представителей компании, он будет использоваться в основном для хранения информации и интернет-серфинга.

Девайс имеет толщину всего в пять миллиметров. При этом, он оснащен ОЗУ на 4 гигабайта и встроенным процессором с частотой дискретизации на 1,8 гигагерц. Кроме того, в аппарате имеется слот для внешнего видео-интерфейса с дополнительной памятью на 1 гигабайт.

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Просмотров: 19 | Комментарии: 0 | Дата: 11.01.2017

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