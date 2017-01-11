Microsoft внедряется в автомобилестроение‍

Компания Microsoft выпустила установку Cortana, Office, Skype для автомобилей Nissan. Благодаря новаторству, представители технического гиганта намерены оторваться от конкурентов.

 



Microsoft подготовила установку использующихся в производстве автохолдинга Nissan. Это будет касаться как современных программ, так и пакетов старого образца. Отмечается, транспортное средство будет поддерживать продукцию Google и Apple. По словам разработчиков, новинка не является аналогом машины с искусственным интеллектом, но благодаря программам, управлять авто станет легче. О сроках реализации таких средств ничего не сообщается.

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Просмотров: 23 | Комментарии: 0 | Дата: 11.01.2017

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