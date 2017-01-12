Реклама в Инстаграмме

В разделе «Истории» сервиса Instagram появилась персонализированная реклама. Об этом говорится в официальном бизнес-блоге компании.

Бренды смогут настроить таргетинг и использовать инструменты измерения для охвата целевой аудитории. Первыми запустят рекламу 30 компаний, включая L'Oreal, General Motors, Nike, McDonald's, BuzFeed, Netflix, Asos и Shiseido. В России первые рекламные материалы в «Историях» продемонстрирует Lay's.


Ожидается, что в ближайшие несколько недель реклама в новом разделе Instagram станет доступна компаниям по всему миру.

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Просмотров: 15 | Комментарии: 0 | Дата: 12.01.2017

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