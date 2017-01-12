«Журналистский проект» в Фейсбуке

Его задачей является углубление сотрудничества между компанией и новостными организациями. Он также должен предоставить репортерам и редакторам инструменты и подготовку, которые помогут им в подготовке материалов.

 

Работа в рамках нового проекта будет проводиться по трем направлениям: разработка совместно с новостными организациями новых продуктов, предоставление журналистам возможности проходить тренинги и использовать дополнительные инструменты, а также помощь пользователям.

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Просмотров: 17 | Комментарии: 0 | Дата: 12.01.2017

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