«Журналистский проект» в Фейсбуке

Его задачей является углубление сотрудничества между компанией и новостными организациями. Он также должен предоставить репортерам и редакторам инструменты и подготовку, которые помогут им в подготовке материалов.

Работа в рамках нового проекта будет проводиться по трем направлениям: разработка совместно с новостными организациями новых продуктов, предоставление журналистам возможности проходить тренинги и использовать дополнительные инструменты, а также помощь пользователям.