«Журналистский проект» в Фейсбуке
Его задачей является углубление сотрудничества между компанией и новостными организациями. Он также должен предоставить репортерам и редакторам инструменты и подготовку, которые помогут им в подготовке материалов.
Работа в рамках нового проекта будет проводиться по трем направлениям: разработка совместно с новостными организациями новых продуктов, предоставление журналистам возможности проходить тренинги и использовать дополнительные инструменты, а также помощь пользователям.« Вернуться назад
Просмотров: 17 | Комментарии: 0 | Дата: 12.01.2017