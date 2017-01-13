Apple будет снимать собственные фильмы

Apple будет снимать свои собственные телевизионные передачи, шоу и фильмы. Весь контент будет доступен через платный стриминговый сервис Apple Music.

До съемок дело пока не дошло, поскольку руководство компании устраняет все юридические препятствия на этом пути, готовясь выкупить права на программы с уникальным контентом. Скорее всего, первая видео работа выйдет не раньше конца этого года.

Считается, что попытки Apple занять новую для себя нишу в сфере производства собственных фильмов, обусловлены желанием инвестировать средства в параллельные проекты, чтобы не только подстраховаться, но и заполучить еще большую армию верных поклонников. Многие ожидают, что размах деятельности будет сопоставим с выпущенными в прокат Westworld (HBO) или Sense8 (Netflix). Одновременно с этим ближайший конкурент Apple Spotify может потерять часть своих клиентов из-за обострения конкуренции. Сейчас у Spotify двойное преимущество над Apple по количеству подписчиков, но удастся ли его сохранить на протяжении следующих двух лет, это вопрос.