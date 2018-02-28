В Windows 10 браузер Google Chrome обзавёлся долгожданной функцией обновления страницы,





В новой версии операционной системы Windows 10 браузер Google Chrome обзавёлся долгожданной функцией обновления страницы, которая активируется жестом. Владельцы мобильных устройств отныне могут перезагрузить страницу с помощью свайпа.



Ранее многие пользователи жаловались разработчикам интернет-браузера Google Chrome на то, что для обновления страницы необходимо задействовать довольно маленькую иконку перезагрузки интернет-ресурса, в которую не очень удобно попадать на устройствах с небольшими дисплеями. Учтя все пожелании пользователей, разработчики воплотили долгожданную функцию в новой версии браузера для операционной системы Widows 10. Отныне, все мобильные устройства, функционирующие на вышеупомянутой системе, имеют возможность перезагрузки страниц, вызываемой свайпом по экрану сверху вниз.



Производители отметили, что данная функция будет внедрена во все другие версии браузера уже до конца нынешнего года