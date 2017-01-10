Mipko - контроль действий сотрудников

"Мипко" — уникальная программа, которая служит для отслеживания всех действий сотрудников за рабочими компьютерами. Ядром для помещения результатов служит не локальный компьютер, который раньше сотрудники умудрялись обхитрить, а терминальный сервер. Все данные напрямую посылаются туда.

Казалось бы, еще недавно вы делали первые шаги в бизнесе и в попытках навести порядок в офисе, схватились за соломинку — приобрели программу Mipko Employee Monitor для контроля над работой персонала офиса. Соломинка оказалась прочной: прекратились опоздания сотрудников, вы смоги пресечь непроизводительную трату рабочего времени, возможно, даже поймали кого-то из менеджеров на сливе информации или вычислили вороватого бухгалтера.



Так или иначе, но рабочий процесс в офисе нормализовался, прекратились конфликты и сплетни, перекуры стали редкими и короткими или исчезли вовсе, а на экранах компьютеров больше не появляются пасьянсы и страницы социальных сетей. Как результат, появилась хорошая прибыль от возросшей производительности труда, а значит, и зарплата персонала, за которую люди теперь держатся. Фирма работает, и в этом немалая заслуга программы контроля от Mipko.



Пришло время расширяться. Что предлагают разработчики компании для динамично развивающегося бизнеса? Новое эффективное решение проблемы контроля над сотрудниками и их компьютерами — программу Terminal Monitor, базирующуюся на терминальном сервере и успешно охватывающую всю компьютерную сеть фирмы, предприятия или корпорации, включая филиалы, расположенные в других городах. У программы расширенный функционал.

Помимо интернет-серфинга, общения и переписки, она отслеживает финансовые потоки, помогает контролировать режим секретности, ведет учет рабочего времени. В формируемых программой отчетах, ежедневно отправляемых на секретный адрес электронной почты, руководитель получает все интересующие его данные о работе фирмы и персонально о сотрудниках вплоть до каждого клика. Параметры контроля и степень подробности задаются посредством настроек.

Управлять работой Terminal Monitor несложно. Интерфейс настолько дружелюбный и понятный, что справиться с установкой и настройкой программы может даже начинающий пользователь. Если же с Mipko Employee Monitor вы уже знакомы, то освоите новый софт за считанные минуты.

Многие клиенты фирмы уже пользуются этой программой и делятся результатами ее работы в своих отзывах на сайте компании. Разработчики получили сотни благодарностей за то, что созданный ими программный продукт помог справиться с различными проблемами, возникавшими в компании. А также, помогли повысить эффективность труда, предотвратить утечку информации или несанкционированный расход средств, вовремя урегулировать назревающие конфликты в коллективе.

Вы тоже можете воспользоваться новым, более мощным средством контроля персонала и, разумеется, получить бесплатную версию Mipko Terminal Monitor с полным функционалом сроком на один месяц для тестирования.