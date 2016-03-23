Samsung Galaxy Note 6 с ОС Android N представят в июле

Южнокорейское издание Bell Korea сообщает, что новинка с кодовым названием "Grace" будет представлена производителем в июле 2016-го года. Она, по словам источника, будет работать под управлением еще неанонсированной версии платформы Google - Android 7.0 «N». Среди известных на сегодняшний день особенностей последней называют обновленный многооконный режим, в котором изменяется позиционирование окон, поддержку отправки ответных сообщений посредством уведомлений, а также снижение энергопотребления, улучшенная работа с ОЗУ.

О технических характеристиках Galaxy Note 6 источник, к сожалению, ничего не сообщает, однако в предыдущих утечках упоминалось о 5.8-дюймовом экране с разрешением 2560х1440 точек и поддержкой ввода данных S-Pen, чипсет Samsung Exynos 8890 или Qualcomm Snapdragon 820, 6 ГБ оперативной памяти.