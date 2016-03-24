Huawei P9

Компания Huawei немного раньше официально предоставила фото аппарата Huawei P9 до начала его релиза. Правда назвать это полноценными фотографиями гаджета можно с трудом, так, как на фото изображены лишь некоторые из фрагментов корпуса устройства.
 

камера


Но нужно заметить, что телефон в продажу еще не запущен и это все же закрытая информация. Так что, и на том спасибо.

 

Все снимки опубликованы на официальной рекламной странице компании, посвященной Huawei P9.

Из представленных фото можно заметить наличие сканера отпечатков пальцев, который, судя по всему, располагается на задней панели телефона. Сама же панель телефона имеет глянцевую текстурированную поверхность.
 

сканер

 

 

панель

Ожидается, что телефон будет представлен в нескольких версиях. Каких именно, узнаем во время его официального релиза, который состоится уже 6 апреля.

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Просмотров: 478 | Комментарии: 0 | Дата: 24.03.2016

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