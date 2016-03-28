Meizu RoadMap на 2016 год

В этом году Meizu готовится выпустить целых 7 новых телефонов на любой вкус и бюджет. А благодаря попавшему в сеть роадмапу, публике стала доступна частичная информация о наименовании, стоимости и технических характеристиках новинок.

Cтоит упомянуть о трех моделях Meizu, информация о которых раннее уже появлялась в прессе — Мeizu M3, MX6 и M6 Pro. По неофициальным данным, работа над созданием этих трех телефонов ведется уже давно, и, без сомнения, все они входят в список роадмап компании на 2016 год. Но какими же еще устройствами Meizu планирует порадовать своих поклонников в этом году?

Речь идет о Meizu M3, Meizu M3 Note, Meizu Metal 2, Meizu MX6 Mini, Meizu MX6, Meizu Pro 6 Mini и Meizu Pro 6. Будет ли присутствовать Pro 6 Mini в окончательном варианте роадмап, пока неизвестно, ведь после разрушительного землетрясения на Тайване производитель и вовсе заявил о полном прекращении разработки данной модели.