В ZTE разработали смартфон, управляемый глазами

Крупный китайский производитель смартфонов ZTE разрабатывает гаджет, которому можно давать команды при помощи глаза. Фронтальная камера смартфона имеет специальную технологию, которая реагирует на перемещения зрачков глаз пользователя.



Заднюю поверхность устройства покроют особым материалом, при помощи которого можно будет крепить смартфон, например, к стене.



Создатели заявляют, что смартфон будет удобно использовать в метро, когда одной рукой нужно держаться за поручень, а другой управлять устройством. В таком случае пользователю не придется перемещать страницы в ручную. Можно будет просто листать их глазами.



В ZTE сейчас экспериментируют со смартфоном.

Источник: https://rueconomics.ru/217923-v-zte-razrabotali-smartfon-upravlyaemyi-glazami