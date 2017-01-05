Новый Айфон будет с беспроводной зарядкой

Не так давно представители американской корпорации Apple анонсировали прогрессивную технологию беспроводной зарядки нового iPhone 8.

Благодаря тому, что устройство можно будет заряжать даже на расстоянии от источника питания (до 5 метров), пользователь получит небывалую свободу и комфорт в эксплуатации. Технология, получившая название WattUp, уже сейчас проходит все необходимые тесты. Патент же был зарегистрирован еще в прошлом году.