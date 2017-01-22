Tango-смартфон от Asus

Компания Asus включила поддержку технологии дополненной реальности Tango в свой новый смартфон Zenfone AR. Об этом сообщается в пресс-релизе Qualcomm.



Технология дополненной реальности Tango долгое время разрабатывалась как экспериментальный проект, однако осенью 2016 года официально была выпущена пользовательская версия. Tango позволяет мобильным устройствам точно отслеживать перемещение в пространстве, строить трехмерную карту окружающего мира в режиме реального времени, а также привязывать к этой карте различные виртуальные объекты. Для работы AR-технология требует установки дополнительных датчиков, а также использования Tango-совместимого процессора, поэтому подавляющее большинство серийно выпускаемых мобильных устройств вплоть до недавнего времени не поддерживают технологию.

Zenfone AR, разработанный Asus, оснащен процессором Snapdragon 821, в зависимости от конкретной модификации в смартфоне будет установлено шесть или восемь гигабайт оперативной памяти, а также от 32 до 256 гигабайт встроенной памяти. Экран диагональю 5,7 дюйма обладает разрешением 2560×1440.

Дополнительные сенсоры, необходимые для работы AR-технологии Tango, расположены рядом с основной камерой смартфона.

Основная 23-мегапиксельная камера расположена на одном блоке с сенсором глубины и датчиком движения, которые используются для работы с дополненной реальностью. Благодаря мощному процессору смартфон может также использоваться для работы с виртуальной реальностью в очках Google Daydream или Cardboard.



Ранее Lenovo выпустила первый серийный Tango-смартфон Phab2 Pro, однако он значительно уступает новому Zenfone AR по характеристикам и построен на базе более слабого процессора Snapdragon 652. На данный момент Tango поддерживают только процессоры Qualcomm 652, 653, 820 и 821, однако компания еще в прошлом году заявила, что намерена сделать Tango-совместимыми все процессоры 600 и 800 серий.