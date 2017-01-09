Huawei выпустит телефон с искуственным интелектом

Китайский производитель смартфонов Huawei готов создать смартфон с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава коммерческого подразделения корпорации Ричард Юй.



«Эти аппараты новой концепции станут своеобразным «мостиком» между цифровым миром и окружающей нас действительностью. Такой «интеллектуальный» телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног. Он станет еще более «умным» помощником человека», — заявил Юй в интервью.



Он также рассказал, что новый гаджет будет распознавать динамические изображения окружающей нас действительности. Также телефон планируется оборудовать пневматическим и вкусовым датчиками, передает ТАСС.





