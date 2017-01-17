Sony планирует выпустить смартфон на базе MediaTek Helio P20

Компания Sony новые модели G3112 и G3221 может создавать на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio P20. Новинки попадут в бюджетный сегмент, получив хорошую аппаратную «начинку». Информацию об этом предоставили инсайдеры, приближенные к разработчикам. Sony не планирует представить общественности новый флагман.



Взамен пользователи получат пару бюджетных смартфонов, которые будут работать на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio P20. G3112 получила 5-дюймовый дисплей, разрешение которого составляет 1280х720 пикселей. Инсайдеры акцентировали внимание на том, что модель будет бюджетной, поэтому ждать высокой производительности от неё не стоит. Её наследник G3221 получил экран с Full HD разрешением. Диагональ такого дисплея составляет 5,5 дюймов. По неподтверждённой информации, в дополнительных модификациях может быть представлена версия с поддержкой 3К и 4К.

Инсайдеры не сообщили основные технические характеристики новых смартфонов. Стоит отметить, что презентация новинок может состояться на выставке MWC 2017, которая состоится в Барселоне. Здесь же свои разработки представит компания Motorola, которая намерена показать G5 Plus, обещающий стать одной из лучших моделей от производителей.



