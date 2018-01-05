Гнущийся раскладной айфон

Южнокорейский гигант LG запатентовал уникальный AMOLED-дисплей, получивший возможность сгибаться. С его помощью корпорация создала инновационный iPhone-раскладушку, чертежи которого уже появились в интернете.

Корпорация LG Display, которая является дочерней фирмой LG, издала патент на устройство, дисплей которого получил возможность сгибаться почти под любым углом. Некоторые специалисты уверены в том, что подобная технология будет применена при создании новой модели iPhone.

Патент был зарегистрирован еще 21 марта 2017 года, но информация о нем была опубликована только сегодня, 5 января 2018 года. Скорее всего, будущее с применением данной технологии будет состоять из двух фрагментов, которые будут объединять четыре шарнира. В закрытом состоянии гаджет будет напоминать простой планшет.

Источник: http://oane.ws