Microsoft распродает всю линейку смартфонов Lumia

 

Распродажа связана с тем, что программное обеспечение обновляться на гаджетах больше не будет, а сама внутренняя комплектация уже устарела на несколько лет.

 

На данный момент в фирменном магазине американской компании Microsoft представлены Lumia 950, Lumia 950 XL и другие. Максимальная стоимость одного гаджета составляет всего 600 долларов. Покупателю предлагаются устройства на неактуальном процессоре Snapdragon 820 от Qualcomm.

 

Обновления не будут поступать, так как компания закрыла поддержку и производство телефонов

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Просмотров: 29 | Комментарии: 0 | Дата: 26.02.2018

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