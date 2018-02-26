Microsoft распродает всю линейку смартфонов Lumia
Распродажа связана с тем, что программное обеспечение обновляться на гаджетах больше не будет, а сама внутренняя комплектация уже устарела на несколько лет.
На данный момент в фирменном магазине американской компании Microsoft представлены Lumia 950, Lumia 950 XL и другие. Максимальная стоимость одного гаджета составляет всего 600 долларов. Покупателю предлагаются устройства на неактуальном процессоре Snapdragon 820 от Qualcomm.
Обновления не будут поступать, так как компания закрыла поддержку и производство телефонов« Вернуться назад
Просмотров: 29 | Комментарии: 0 | Дата: 26.02.2018