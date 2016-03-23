Xiaomi QiCycle R1

Китайский гигант технологий Xiaomi запустили свой первый умный электро велосипед стоимостью в разумные $ 3000. Велосипед имеет электропривод Shimano DI2 и легкую карбоновую раму. Xiaomi qicycle г1 обещают супер плавное переключение и до 4ех часов от встроенного аккумулятора. Батарея также питает целый ряд датчиков по всему велосипеду для синхронизации и подключения с собственным приложением здоровья Xiaomi. Сама рама изготовлена из Mitsubishi T800 углеродного волокна. Заявленная полная масса велосипеда составляет всего 7кг. Что примечательно в Китае R1 будет стоить 19999 юаней