В Египте выпустят самый дешевый автомобиль
Автопроизводители Египта пообещали в 2017 году представить собственный автомобиль, который будет отпускаться по рекордно дешевой стоимости. Новый транспорт представят 30 июня.
На данный момент производители не раскрывают технических подробностей автомобиля, его стоимость и даже название. По словам министра государственного сектора и общественных работ Египта Ашрафа аш-Шаркауи, корпорация «Ан-Наср» уже начала вести переговоры с иностранными конструкторами.
Согласно маркетинговым исследованиям, местные автовладельцы будут приобретать машины египетского производства. Более того, они уже рассказали о своих предпочтениях в дизайне и на этих данных будут основываться разработка.
По словам аналитиков, 92-миллионный Египет может стать лидером автомобилестроения на всей территории Ближнего Востока. Это связано с дешевой рабочей силой и обесценившейся местной валютой.« Вернуться назад
Просмотров: 14 | Комментарии: 0 | Дата: 08.01.2017