В Египте выпустят самый дешевый автомобиль

Автопроизводители Египта пообещали в 2017 году представить собственный автомобиль, который будет отпускаться по рекордно дешевой стоимости. Новый транспорт представят 30 июня.



На данный момент производители не раскрывают технических подробностей автомобиля, его стоимость и даже название. По словам министра государственного сектора и общественных работ Египта Ашрафа аш-Шаркауи, корпорация «Ан-Наср» уже начала вести переговоры с иностранными конструкторами.

Согласно маркетинговым исследованиям, местные автовладельцы будут приобретать машины египетского производства. Более того, они уже рассказали о своих предпочтениях в дизайне и на этих данных будут основываться разработка.

По словам аналитиков, 92-миллионный Египет может стать лидером автомобилестроения на всей территории Ближнего Востока. Это связано с дешевой рабочей силой и обесценившейся местной валютой.