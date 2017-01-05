Mass Effect дата выхода

Релиз четвёртой в серии игры Mass Effect: Andromeda запланирован на конец марта 2017 года.

 


По данным разработчиков, в США игра станет доступна для PS4, Xbox One и PC 21 марта, в Европе – 23 марта. Графика новой игры значительно лучше, чем в оригинальной трилогии, благодаря переходу на игровой движок Frostbite.

В четвёртой части будет рассказываться о событиях, произошедших через 600 лет после завершения Mass Effect 3. По предварительным данным, командира Шепарда и экипажа космического корабля Normandy в новой игре серии не будет.

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Просмотров: 13 | Комментарии: 0 | Дата: 05.01.2017

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