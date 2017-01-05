Mass Effect дата выхода

Релиз четвёртой в серии игры Mass Effect: Andromeda запланирован на конец марта 2017 года.



По данным разработчиков, в США игра станет доступна для PS4, Xbox One и PC 21 марта, в Европе – 23 марта. Графика новой игры значительно лучше, чем в оригинальной трилогии, благодаря переходу на игровой движок Frostbite.



В четвёртой части будет рассказываться о событиях, произошедших через 600 лет после завершения Mass Effect 3. По предварительным данным, командира Шепарда и экипажа космического корабля Normandy в новой игре серии не будет.