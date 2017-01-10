Самые скачиваемые игры PlayStation Store 2016 года

Sony вывела список наиболее скачиваемых игрушек PlayStation Store по 2016 году. Главенствующую позицию на платформе PlayStation 4 заняла Rocket League, на PlayStation 3 – Minecraft, на PlayStation VR – Job Simulator, а на PlayStation Vita - Digimon Story Cyber Sleuth.





Rocket League – это аркадный футбол на автомобилях. Критики на российских сайтах отмечают, что здесь достаточно заводная музыка, а графика уже похуже, но неплохо смотрится из-за сравнительно эффектных взрывов, густого дыма выхлопов и погодных эффектов.

Также её плюсы в простоте и быстроте, благодаря чему, вероятно, её и скачивают, несмотря на явные недостатки в коллективной игре и одиночных заездах. Minecraft: PlayStation 3 Edition – это консольныйMinecraft 2012 года, переведённый на формат PS3, чтобы и ценители такой платформы смогли поиграть. В остальном, это обычный Minecraft с традиционной возможностью постройки мира из блоков, который удивит только тех, кто раньше в него не играл.

О Job Simulator пишут, что игра, в первую очередь, очень смешная. В ней игрок может попробовать себя в качестве офисного клерка, продавца изз магазина или автомеханика. Эти профессии, задания для которых в игре, в основном, однотипные, дополняются возможностью бросаться в роботов начальников пончиками, ошпаривать кипятком офисную технику и иными странными «приколами», из-за чего гейм-проект и становится интересным.

Что же касается Digimon Story Cyber Sleuth, то о ней высказываются достаточно положительно. Эта ролевая игра, продолжающая традиции известного аниме-сериала «Дигимоны» и выпущенная по просьбам европейских пользователей, радует неплохими разветвлениями сюжета, сравнительно качественной графикой, большим количеством игровых монстров и хорошей боевой системой. Из недостатков называют линейность подземелий и излишнюю простоту в обычных сражениях, которая, тем не менее, пропадает, когда доходит до боёв против боссов игры.





Источник: svopi.ru